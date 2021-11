Turbulenzen bremsen den Höhenflug der Salzburger Industrie

Die Salzburger Industrie läuft weiter auf hohem Niveau. Mehr als 60 Prozent der Firmen suchen neue Mitarbeiter. Trotz voller Auftragsbücher herrscht bei den Unternehmern eine gewisse Ernüchterung.

"Für das dritte Quartal 2021 freuen wir uns weiterhin über einen wirtschaftlichen Höhenflug, wenn auch die Entwicklung minimal rückläufig ist." Das sagt Peter Unterkofler, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Salzburg, zur aktuellen IV-Konjunkturumfrage. Mit dem Wert 48,0 ist das Barometer des Geschäftsklimas im Vergleich zum Vorquartal annähernd gleich geblieben (zweites Quartal: 48,5). Dieses Klima wurde durch den Mittelwert zwischen aktueller und der Geschäftslage in sechs Monaten errechnet. Im Bundesländervergleich liegt Salzburg nach der Steiermark und vor Oberösterreich auch weiterhin in der Spitzengruppe.

IV-Präsident Unterkofler: "Es ist etwas Sand im Getriebe"

Peter Unterkofler: "Die Zahlen lassen ein wunderschönes Bild entstehen, das leider in der Realität etwas getrübt ist. Volle Auftragsbücher gehen mit Produktionsunterbrechungen einher. Fehlende Bauteile sowie Lieferverzögerungen beeinträchtigen die mittelfristige Produktionsplanung und massiv gestiegene Logistikkosten hinterlassen Spuren in der Nachkalkulation. Es ist also etwas Sand im Getriebe. Viele Fahrzeughersteller sind wieder in Kurzarbeit - bedingt vor allem durch die Energiekrise in China. Mit ,Energy Cuts' kommt es dort zu ungeplanten Stillständen in der Produktion, die wiederum die Logistikketten unterbrechen. Der Konjunkturaufschwung nach der Pandemie war deutlich stärker als erwartet und bringt momentan die negativen Seiten einer überhitzten Wirtschaft zutage. Nach meiner Einschätzung wird das erste Quartal 2022 schlagend für die langfristige Entwicklung der Wirtschaftslage in ganz Österreich und Europa."



Fast alle Betriebe bewerten die Situation als "gut" bzw. "steigend"

Im dritten Quartal bewerten auch weiterhin fast alle befragten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage entweder als "gut bzw. steigend" oder mit "durchschnittlich bzw. gleichbleibend" und nur sechs Prozent als "schlechter". Diese Situation spiegelt sich auch beim Ausblick auf die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten wider: Aktuell sehen lediglich 14 Prozent der Unternehmen ungünstigeren Zeiten entgegen. Ebenfalls fast alle Unternehmen bezeichnen die derzeitigen Auftragsbestände sowie die aktuelle Auslandsauftragslage als "gleichbleibend" bzw. bewerten sie sogar mit "steigend". Dieser Ausblick auf die nächsten Monate versprüht weiterhin Optimismus, alle zehn Parameter liegen im positiven Bereich. Weiterhin benötigen mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die anderen werden ihren aktuellen Beschäftigungsstand halten. Kein Unternehmen will Stellen abbauen, so der Stand Mitte September.

69 Prozent bewerten Ertragssituation als "gut"

Der Anteil der Betriebe, die im zweiten Quartal 2021 ihre Ertragssituation als "gut" bewerteten, pendelte sich mit 69 Prozent in etwa beim Stand des Vorquartals (73 Prozent) ein, während 14 Prozent der befragten Unternehmen die Situation als "schlecht" einstufen. Neun Prozent der Unternehmen rechnen mit Einbußen (Vorquartal zwei Prozent). Der Ausblick auf gleichbleibende bzw. bessere Zeiten überwiegt somit auch weiterhin äußerst stark. Auch die Produktionstätigkeit sowie Produktionskapazitäten in der Dreimonatsvorschau sind überwiegend positiv: Fast alle Unternehmen sehen aktuell einer stabilen Zukunft entgegen, knapp 40 Prozent sehen "steigende" Kapazitäten.