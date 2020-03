Uber startet in Salzburg: Erste Strafen gegen Partner verhängt

Das Strafamt der Landespolizeidirektion hat mehrere Bescheide an Mietwagenunternehmen ausgestellt, die Uber zur Kundenvermittlung nutzen. Durchschnittliche Strafhöhe: rund 150 Euro. Ungeachtet dessen startet das US-Unternehmen am Mittwoch nun auch "offiziell" in der Stadt Salzburg.

SN/robert ratzer Symbolbild.