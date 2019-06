Uber testet Fahrdienst in Salzburg

Entscheidung über den Markteintritt sei noch nicht gefallen, heißt es.

Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat einen Testbetrieb in Salzburg gestartet. Tests laufen derzeit auch in Graz und Innsbruck. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin gegenüber der "Kleinen Zeitung". In allen drei Städten sei aber ein Markteintritt noch nicht fix, heißt es. Das solle in der Testphase abgeklärt werden.

Bisher werden Uber-Fahrdienste - unter Protest der etablierten Taxi-Anbieter - in Österreich nur in Wien angeboten. Dort können Mietwagenfahrer seit 2014 via Uber-App angefordert werden.

