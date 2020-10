Über den Wolken: Skigebiet Filzmoos hat seinen eigenen Ballon

Die Eigentümer der Bergbahnen genossen die Jungfernfahrt. Das Pongauer Skigebiet soll in den nächsten Jahren massiv aufgewertet werden.

Die Bergbahnen Filzmoos heben ab. Der firmeneigene Heißluftballon ging am Freitag auf Jungfernfahrt, den Teilnehmern waren prachtvolle Ausblicke beschieden. In vollen Zügen genossen Matthias und Martina Moosleitner (Bild unten r.) die Fahrt bis in die steirische Ramsau. Seit gut einem Jahr ist die Unternehmerfamilie Eigentümerin des Skigebiets. Geplant sind große Investitionen, etwa in eine topmoderne 6er-Sesselbahn ab Mooslehen. Auch die Werbetrommel wird gerührt, nicht zuletzt mit dem neuen Firmenballon. Ballonführer Peter Flaggl (Bild unten r.) wird das Fluggerät in den ...