Über fünf Euro: Bierpreis in der Gastronomie schäumt über

Während in der Gastronomie der Bierpreis mancherorts für eine Halbe auf über fünf Euro steigt, findet im Handel die Rabattschlacht statt.

Ein Riss geht durch die österreichische Bierbranche. Brauereien stehen zunehmend in der Kritik, da sie aufgrund der steigenden Energie- und Personalkosten die Bierpreise für die Gastronomie erhöhen. Auf der anderen Seite liefern sie das Bier zu günstigen Konditionen in den Handel und unterwerfen sich Rabattschlachten. Kürzlich teilte die Brauunion ihren Gastronomen mit, die Bierpreise um durchschnittlich 9,6 Prozent zu erhöhen. Nun würden wohl viele Gastronomen das Bier für ihre Gäste am liebsten im Einzelhandel erwerben. Der Preisvergleich ...