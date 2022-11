Übernahme: Salzburger Betrieb steigt in globale Liga der Chipbranche auf

Vom "Hidden Champion" ins Herz der globalen Chipindustrie: Semsysco aus Salzburg mit 200 Mitarbeitern wurde vom US-Konzern Lam übernommen und will nun zehn Mal so groß werden. Ängste vor einem Ausverkauf werden zerstreut.

Es ist ein Deal, der die Salzburger Firma Semsysco in einer Schlüsselindustrie in die globale Topliga hievt. "Das Potenzial ist gewaltig, wir können jetzt zehn Mal größer werden", sagt Semsysco-Chef Herbert Ötzlinger den SN. Er hat den Betrieb vor zehn Jahren gegründet, beschäftigt heute 200 Mitarbeiter und entwickelt Hochtechnologie, die die Chipindustrie weiter revolutionieren dürfte. So ist es für Insider kein Wunder, dass nun einer der weltweit führenden Anbieter von Anlagen für die Chipherstellung zugeschlagen hat. Der an der Techbörse ...