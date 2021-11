Übungshotel für Job-Umsteiger soll zur Dauereinrichtung werden

30 Arbeitslose aus Wien und Krems checken am 8. November im Jugendgästehaus Tauernruh in Radstadt ein. Sie kommen nicht zur Erholung. Das AMS hat das Haus für sechs Wochen gemietet und richtet für diese Zeit ein Übungshotel ein. In Partnerschaft mit dem Berufsförderungsinstitut (BFI) werden den Quereinsteigern aus Ostösterreich die beruflichen Grundlagen beigebracht.

Federführend ist der Pongauer AMS-Leiter Thomas Burgstaller. Die Betriebe seien wenige Wochen vor Beginn der Wintersaison händeringend auf der Suche nach Personal. "Bei uns sind ...