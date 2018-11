Um 1600 Euro brutto: Zum Zwölfstunden-Tag"freiwillig" verpflichtet

Hotelmitarbeiter soll für brutto 1620 Euro plus 32 Euro Pauschale arbeiten - alle Ansprüche und Mehrarbeit samt 60-Stunden-Woche inklusive.

Der Start der für Salzburg so wichtigen Wintersportsaison naht - und dieser Fall wird die Debatte um Arbeitszeiten und Lohnbedingungen in der Hotellerie wohl anheizen: Ein großes Hotel aus einer der Wintersportmetropolen innergebirg hat einem Bewerber einen Dienstvertrag vorgelegt, in dem es wörtlich heißt: "Der Arbeitnehmer erklärt seine ausdrückliche und freiwillige Bereitschaft, bei Vorliegen erhöhten Arbeitsbedarfs eine Tagesarbeitszeit von bis zu zwölf Stunden und eine Wochenarbeitszeit bis zu 60 Stunden leisten zu wollen."