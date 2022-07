Keine Kennzeichnungspflicht in der Gastro: Nur wenige Wirte weisen Zutaten aus

Umstrittene Ausnahme: Gastwirte müssen auch in Zukunft nicht nachweisen, woher die Zutaten stammen. Das sorgt jetzt zunehmend für Kritik.

Wo kommt das Schnitzel her? Auf welchem Hof lebte das Schwein, dessen Fleisch auf dem Teller liegt? In der Salzburger Humboldtstubn erfährt man das beim Blick in die Speisekarte. Bio.Fleischhandel Burgstaller, Bio-Fischzucht Krieg, Ökohof Feldinger und Biohof Achleitner in Eferding werden da namentlich genannt. Für Martin Sönmezay, den Chef des Biorestaurants in der Altstadt, ist es selbstverständlich, dass seine Kunden erfahren, was sie essen. "Wir kennzeichnen alles, was bei uns auf den Teller kommt: Fleisch, Gemüse, Gewürze, ...