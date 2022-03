Umfrage zu Ukraine-Krieg: Zwei von drei Salzburger Firmen beklagen Folgen

Acht Prozent der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer gaben an, wirtschaftlich direkt von dem Konflikt betroffen zu sein, 55 Prozent indirekt. Als größtes Risiko wurden die hohen Energiepreise eingeschätzt. Die Wirtschaftskammer fordert eine Senkung der Abgaben.

Während coronabedingte Restriktionen sukzessive zurückgefahren wurden, spürt ein großer Teil der Unternehmen nun Folgen des Überfalls Russlands auf die Ukraine sowie der verhängten Sanktionen. Das geht aus einer Blitzumfrage der Wirtschaftskammer (WK) hervor, an der sich mehr als 620 Unternehmerinnen und Unternehmer beteiligt haben. Zwar liegt die Ukraine nur an 35. und Russland an 16. Stelle der Exportbilanz. Aber: Fast zwei Drittel gaben an, direkt (acht Prozent) oder indirekt (55 Prozent) wirtschaftlich betroffen zu sein.

Hohe Energie- und ...