Umweltblatt für Abtenauer Holzpioniere

Die Unternehmen Weinberger, Salzburg Pellets, Holzenergie und Pölzleitner bilden den Holzcluster Abtenau. Für seine nachhaltige Kreislaufwirtschaft wurde dem Holzcluster das Umweltblatt verliehen.

Als die vier Holzbetriebe 2010 beschlossen, künftig als Holzcluster Abtenau zusammenzuarbeiten, war der Begriff noch unbelastet. Ein "Cluster" war damals einfach nur ein Netzwerk von Betrieben mit ähnlicher Ausrichtung - und ist es nach wie vor.

Als solches haben die Betriebe Weinberger, Salzburg Pellets, Holzenergie und Pölzleitner kürzlich das Umweltblatt Salzburg 2020 in der Kategorie "Kooperativ recyceln und versorgen" erhalten. Ausgezeichnet wurde der Holzcluster Abtenau dabei für die Perfektionierung des Holzkreislaufs.

Kurze Lieferwege

Alle vier Unternehmen arbeiten mit dem Rohstoff Holz, die Abfallprodukte werden bestmöglich weiterverarbeitet, die produzierte Energie direkt am Standort genutzt, durch die Kooperation gibt es sehr kurze Lieferwege. Weinberger Abtenau produziert formaldehydfreies Brettschichtholz und Deckenelemente. Die benötigte Fernwärme dafür wird von der Firma Holzenergie bezogen. Der Sägerest wird zur Produktion an Salzburg Pellets geliefert. Die wiederum nutzen Fernwärme und Abwärme der Firma Holzenergie. Diese Fernwärme entsteht aus forstlicher Biomasse. Somit schließt sich der Kreislauf. Pölzleitner bewerkstelligt die Logistik aller Partner und arbeitet stetig an der Steigerung der Effizienz durch die Vermeidung von Leerfahrten.

Durch weitere Maßnahmen konnten noch mehr Ressourcen geschont und Energie gespart werden - etwa durch Energierückgewinnungssysteme, durch Effizienzsteigerungen in der Produktion der Pellets und durch Verbesserungen im Lagersystem, in der Logistik und im Heizwerk.

Umgesetzt wurden die Maßnahmen mithilfe der Beratungen des Umweltservice Salzburg und des Landes. Die Einsparungen der vier Betriebe pro Jahr in Zahlen: Biomasse mit einem Energiewert von 13,2 Gigawattstunden, 33,5 Gigawattstunden Wärme und 7,1 Gigawattstunden Strom sowie 332.000 Liter Heizöl und 166.000 Liter Diesel.