Umweltpreis für Müllauto mit Stromantrieb

Der Müllmann kommt auf leisen Sohlen: Familie Mrazek lässt Altpapier im Hybrid-Lkw sammeln.

Dieser Geist, da war er spürbar. Dass nämlich viele kleine Beiträge zum Umweltschutz auch Wirkung erzielen. Sebastian Mrazek, Sohn der gleichnamigen GmbH für Altpapierentsorgung, erinnert sich gern an die Verleihung des "Energy Globe Awards" Anfang Februar. "Wir hätten angesichts der vielen guten Projekte nicht geglaubt, dass gerade wir den Preis bekommen", sagt er.

Die Jury vergab ihn in der Kategorie "Luft", konkret für das neue Hybridfahrzeug des Familienunternehmens. Bei diesem Lkw wird nur mehr das Führerhaus mit Diesel betrieben. Die Energie für die zwei Pressen und den Lifter im Aufbau kommt von einer 800 Kilo schweren Batterie. Der Akku reicht für eine Tagestour, über Nacht hängt er am Netz.

Überlegt hätten sein Vater und er schon, sagt Mrazek, er ist 31 Jahre alt. Immerhin ist das Hybrid-Müllauto um 75.000 Euro teurer als herkömmliche und hat, aufgrund der Batterie, weniger Fassungsvermögen. Aber die Zeit sei reif, in die Gänge zu kommen, sagt der Mann. Seinem Vater, Geschäftsführer Rainer Mrazek, und ihm schwebe überhaupt eine emissionsfreie Entsorgung vor - mit Photovoltaik auf dem Dach und vollständigem Elektroantrieb, die Industrie bewege sich in diese Richtung.







Das neue Hybrid-Fahrzeug ist obendrein auch leise. "Wir sind in Städten unterwegs, da wurde der Lärm zum Thema", sagt Mrazek. Seine zwölf Angestellten fahren stets paarweise, und zwar immer dieselben zwei pro Auto. Der Fahrer müsse wissen, was der Aufleger denke und umgekehrt - wie bei einem Ehepaar. Der am längsten dienende Mitarbeiter ist seit 25 Jahren im Unternehmen. Mutter und Schwester Mrazek obliegen die Finanzen. Die Großeltern haben das Unternehmen 1974 gegründet, als "das mit dem Recycling anfing". Zunächst wurde das Papier in Bündel gepackt und mit dem Pritschenwagen abgeholt. Heute ist Altpapier für die heimische Papierproduktion unabdingbar. Die Industrie bezahlt für den Rohstoff. Die Faser kann bis zu sechs Mal wiederverwertet werden. Für die Bürger fallen keine Kosten an.