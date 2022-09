Uniqa sichert sich Flächen im neuen "Helix"neben dem Europark Salzburg

Das Businessgebäude an der Westautobahn soll 2024 fertig sein. Fix ist bereits, wer das Hotel und das Fitnessstudio betreiben wird. Auch erste Mieter sind an Bord - beispielsweise die Uniqa.

Die Arbeiten am Helix Salzburg neben dem Europark an der Westautobahn schreiten voran. Im Jahr 2024 soll das von kadawittfeldarchitektur geplante Businessgebäude fertig sein. Die ersten Mieter stehen bereits fest: So wird Uniqa Salzburg mit 110 Beschäftigten in das Gebäude einziehen. Peter Humer, Mitglied des Uniqa-Vorstandes: "Wir möchten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein innovatives, nachhaltiges und inspirierendes Umfeld bieten - und genau dafür steht dieses außergewöhnliche Objekt."

Die Four Peaks Hospitality GmbH betreibt das Hotel

Fix ist auch, dass die Four Peaks Hospitality GmbH das Boutique-Hotel als Franchisenehmer von Marriott führen wird. Das Fitnessstudio wird wiederum von Maikai Fitness betrieben. Entwickelt und umgesetzt wird Helix von einer Gemeinschaft aus Planquadr.at, Soravia und Mayweg Immobilien.