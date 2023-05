Universität Salzburg erhält Millionen für KI-Forschung

1,6 Millionen fließen vom Land an ein KI-Labor der Uni Salzburg. Vermehrt klopfen auch Unternehmen bei den Forschungseinrichtungen an.

Künstliche Intelligenz kann Bilder fälschen, Texte schreiben und der Maschine eine Stimme verleihen. Ihr Nahrungsmittel: die Daten aus dem Netz. Ihre Möglichkeiten: scheinbar unbegrenzt. Fünf Milliarden Euro gibt Deutschland für die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz aus. Zwei Milliarden sind es in den Niederlanden. Sieben Millionen Euro in Österreich. Das zeigen die Zahlen der Denkfabrik Brookings. Der führende KI-Forscher Sepp Hochreiter, Professor an der Johannes-Kepler-Universität Linz, sagte zuletzt: "In Österreich fehlt eine klare KI-Strategie." Die Politik vernachlässige die Forschung, ...