Unternberg: Alles begann in einer Garage

Im biopharmazeutischen Handwerksbetrieb "vis vitalis" werden Lebensmitteltechnologen ausgebildet. Die Vision des Firmengründers Norbert Fuchs zieht sich durch alle Bereiche.

Als Norbert Fuchs Mitte der 80er-Jahre seine "Biopan" in einer Garage in Mariapfarr gründete, wurde er in der näheren Umgebung wenig bis gar nicht wahrgenommen. Sein beharrlicher Wille und die Überzeugung zu seinen Produkten sollten schon wenig später einen Aufschwung erleben. Heute strahlen das Know-how und die Nährstoffpräparate aus Moosham bis nach Amerika: "Wir waren immer zutiefst überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Die Vision war und ist es, die Menschen mit dem, was uns die Natur bietet, gesund ...