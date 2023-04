Unternehmen lagern wieder ein: Ein Salzburger denkt Logistik neu

Die Lieferkettenproblematik veranlasst Unternehmen auf die Einlagerung zu setzen. Ein Salzburger mischt im Logistikbereich ordentlich mit.

Das stecken gebliebene Containerschiff "Evergreen" im Suezkanal wurde zum Sinnbild für die Verletzlichkeit der globalen Lieferketten. "Die Wirtschaft setzt wieder auf die regionale Einlagerung", sagt Walter Schisernig. Der Unternehmer und Investor denkt Logistikzentren neu und siedelt Großkonzerne in Österreich an. Aktuell errichtet er in Ried im Traunkreis ein Logistikzentrum für einen österreichischen Brauereikonzern. "16.000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen", sagt Schisernig. 2022 errichtete er ein Logistikzentrum in Loosdorf. 110 Millionen Euro Transfervolumen umfasste der Logistikdeal. Die Swiss-Life-Gruppe investierte. Zwei internationale Unternehmen konnten ...