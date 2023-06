Unternehmen werben Möbelhauspersonal von Kika und Leiner

Rund 100 Mitarbeiter von Kika und Leiner verlieren in Salzburg ihre Jobs. Die Chancen, rasch einen neuen Arbeitgeber zu finden, stehen für sie gut.

Der Standort der Möbelhandelskette Leiner in Salzburg Süd bestehen bleiben.

Vor der Möbelhandelskette Leiner in Salzburg-Süd herrscht an diesem Mittwochvormittag Betriebsamkeit. Ein Transparent mit dem Aufruf zum "Schlussverkauf bis zu -77 Prozent" soll Schnäppchenjäger anlocken. Gesucht werden Gartenmöbel und Moskitonetze. Einige Salzburgerinnen und Salzburger sind aber als Schaulustige gekommen. Dass die Möbelhandelskette Kika/Leiner in ein Sanierungsverfahren geschlittert ist, wissen die Kundinnen und Kunden. Weniger um ihre Gutscheine und bereits getätigte Anzahlungen, mehr um "die Mitarbeiter und die Standorte sorgen wir uns", sagt Claudia Wenger. Ihr Mann nimmt gleich eine Marktanalyse ...