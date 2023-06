Unterwäschemarke Körbchen: Unternehmerinnen "aus Versehen"

Die Pinzgauerin Victoria Lohninger und die Tirolerin Elisabeth Leitner treffen mit ihrer Unterwäschemarke Körbchen einen Nerv. Genäht wird mit der Hand in Wien.

Die beiden Gründerinnen sind so gut aufeinander abgestimmt, dass eine einen Gedanken beginnen und die andere ihn fertig denken oder ausbauen kann. "Wir kommen eigentlich vom Handwerk", sagt Victoria Lohninger, gebürtige Pinzgauerin aus Rauris mit rollendem R. "Wir nähen einfach gern", ergänzt Elisabeth Leitner aus dem Innsbrucker Umland und wie Lohninger Anfang 30 und ausgebildete Damenschneidermeisterin. "Es ist schön, am Ende des Tages ein fertiges Stück in der Hand zu haben." "Wir nützen den Gegentrend zu Billigproduktion und zum Auslagern", ...