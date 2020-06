Urlaub am Bauernhof: Betriebe sind für August bereits gut gebucht

1480 bäuerliche Vermieter mit 15.640 Gästebetten gibt es im Land Salzburg, davon sind 343 Vermieter Mitglied im Landesverein "Urlaub am Bauernhof".

Trotz der Schließung aufgrund der Coronakrise seien die Chancen für eine gute Auslastung im Sommer gut, sagt Agrarlandesrat Josef Schwaiger. "Viele Vermieter berichten, dass die Buchungen noch etwas verhalten sind. Es kommen aber viele Anfragen, viele informieren sich und holen erste Angebote ein." Johannes Handlechner, Geschäftsführer von "Urlaub am Bauernhof", sieht eine große Erleichterung mit der Grenzöffnung zu Deutschland am 15. Juni. "Vor allem in den Gebirgsregionen haben viele Anbieter im Sommer zwischen 80 und 90 Prozent deutsche Gäste." Im August seien die Betriebe bereits gut gebucht, der Juli schwächle noch. Handlechner geht von vielen kurzfristigen Buchungen im Sommer aus.

Pro Jahr verzeichnen die bäuerlichen Vermieter rund 1,3 Millionen Nächtigungen (616.000 bei den Mitgliedsbetrieben).



Quelle: SN