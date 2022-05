Campingplätze an Salzburger Seen sind rasch ausgebucht

Sommercamping im Salzburger Land boomt: Wer nicht rechtzeitig einen Platz reserviert hat, muss mancherorts weggeschickt werden. Ein Lokalaugenschein.

"Gibt es im Sommer bei euch noch einen freien Platz?" Auf diese Frage kann Eva Leitner vom Campingplatz Lindenstrand in Abersee nur lächeln: "Ab Juni bis in die erste Septemberwoche sind wir praktisch ausgebucht. Möglich, dass es irgendwann wetterbedingt einige Stornolücken geben kann." Der Lindenstrand am Wolfgangsee mit 60 Plätzen für Dauercamper und 150 Touristenplätzen ist im europäischen Magazin "Caravaning" unter den beliebtesten Campingplätzen im Salzburger Land gelistet worden.

"Der Trend zum Camping war schon ...