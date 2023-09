Urside-Gründer Paul Burkl: Vom gelernten Elektriker zum ehrgeizigen Modedesigner

Dass er den Werkzeugkoffer gegen eine Nähmaschine tauschen würde, hatte Paul Burkl so nicht geplant. Vor zwei Jahren machte sich der damals 21-jährige Elektriker mit seiner Modemarke "Urside" selbstständig. "Es hat mir nie gereicht, einen normalen Job zu haben. Ich habe gemerkt, dass ich mehr möchte im Leben", blickt der Jungunternehmer zurück. Mit Urside will er ein Zeichen für regionale Lifestyle-Mode und gegen Fast Fashion setzen: Während andere Modeunternehmen mit ihrer Produktion ins Ausland wandern, führt er alle Arbeitsschritte - vom Ausschneiden der Stoffrollen bis hin zum Zusammennähen - eigenhändig durch. Statt unzähliger Kollektionen pro Jahr gibt es bei Urside deshalb nur eine pro Quartal.

Das Schneidern brachte er sich selbst bei

Die Entscheidung, sich ausgerechnet mit Mode selbstständig zu machen, war ein Zufall. "Ich hatte früher nie Kleidung gefunden, die mir gefällt. Also habe ich angefangen, selbst welche für mich zu nähen", erklärt Burkl. Später sind Freunde und Bekannte auf sein Steckenpferd aufmerksam geworden. Daraufhin stieg die Nachfrage nach den Unikaten des autodidaktischen Schneiders. Erste Handgriffe an der Nähmaschine hatte ihm seine Mutter gezeigt, laufendes Feedback holte er sich später von Schneidermeisterinnen und Schneidermeistern ein. Und so vergingen rund zweieinhalb Jahre, bis Urside geboren war.

Auch Firmen und Vereine setzen auf seine Kleidung

Heute verkauft der Henndorfer online und hauptsächlich nach Deutschland sowie Österreich. Auch im B2B-Bereich hat er mittlerweile Fuß gefasst und produziert Kleidung für Vereine und Unternehmen. Das Geschäft floriert, aller Anfang war jedoch schwer. "Ich hatte Zweifel, aber die gehören dazu. Das sollte nie ein Grund sein aufzugeben."

Die Message macht eine Marke zum Erfolg

Trotz der Herausforderungen hat der Jungunternehmer an seinem Traum festgehalten. Das soll auch seine Marke vermitteln: "Urside steht für das Streben nach mehr im Leben, nicht aufzugeben und sich träumen zu trauen. Die Käuferinnen und Käufer sollen sich damit identifizieren und sich dadurch motivierter fühlen", so der 23-jährige Gründer über seine Message. Die sei übrigens besonders wichtig, wenn die eigene Marke zum Erfolg werden soll: Menschen sollten sich im besten Fall neben der Qualität auch wegen dem Lebensgefühl hinter dem Produkt angesprochen fühlen, rät er.

"Fehler können ein Gamechanger sein"

Was Salzburg als Gründungsstandort betrifft, zieht Burkl eine positive Bilanz. Die Wirtschaftskammer oder auch Start-up Salzburg können erste Ansprechpartner sein. Bei Letzterem hatte er selbst ein Gründerprogramm besucht. Darüber hinaus empfiehlt er, nicht groß vorauszuplanen, sondern die Pläne in kleinen Schritten umzusetzen. Fehler gehören dabei dazu: "Man darf trotzdem keine Angst vor Fehlern haben. Sie sind zwar nie angenehm, wenn man jedoch aus ihnen lernt, können sie zum Gamechanger werden und dich weiterbringen", sagt der Einzelunternehmer, der Urside nun um ein Team erweitern möchte. So soll die Marke von Salzburg aus später weltweit bekannt werden.