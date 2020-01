Urteil nach Alpine-Pleite: Fünf Anleger erhalten ihr Geld zurück

Der Walser Baukonzern Alpine, der 2013 in die Pleite geschlittert ist, beschäftigt immer noch die Gerichte: Die Arbeiterkammer bekam jetzt bei einem Prozess in Graz in zweiter Instanz recht. Nun sind in der Causa noch weitere Sammelklagen in Wien anhängig.

SN/apa Bereits 2009 habe es „Hinweise“ in der Alpine-Bilanz gegeben, die auf die finanziell prekäre Situation des Salzburger Konzerns schließen hätten lassen können.