Uttendorfer Müllpartnerschaft soll zum Vorbild werden

Mit einer großen Feier wurde am Freitag in Uttendorf auf dem Gelände der Firma Gassner Entsorgung das neue Abfallsammelzentrum der Gemeinde eröffnet. Die Gemeinde übergibt damit die Sammlung von Alt- und Problemstoffen an ein privates Unternehmen.

Dabei handle sich um eine in der Region bisher einzigartige Zusammenarbeit, hieß es bei der Feier. Günter Gassner, in zweiter Generation Geschäftsführer der vor 50 Jahren von seinen Eltern gegründeten Firma, sagte, die Zusammenarbeit sei ein Schritt in die Zukunft. "Es kann ...