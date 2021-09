Vegane Kosmetik mit Viertagewoche

Im ersten Lockdown stand Petra Schröckeneders Betrieb vor dem Ende. Wie sie es geschafft hat.

Als Petra Schröckeneder vor sechs Jahren erstmals auf Fachmessen unterwegs war, erntete sie vor allem skeptische Blicke. Shampoo und Lotion in Glasflaschen? Heute ist das anders. Selbst große Marken haben nachgezogen. Schröckeneder macht mit ihrer Salzburger Kosmetikmarke be [...] my friend natürliche und vegane Hautpflege in Glasflaschen. Verkauft wird an Hotels - und über kleine Händler. Die braunen Fläschchen findet man in Boutiquen in ganz Europa, etwa in Paris, Berlin oder London. Angebote von Drogerieketten hat Schröckeneder abgelehnt. "Das passt ...