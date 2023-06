Vegane Naturkosmetik - nachhaltig und aus der Region

Gesichtscremes, Augenbooster, Gesichtswasser und einiges mehr, mit natürlichen Inhaltsstoffen - das entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen taufrisch inmitten von Bischofshofen.

Kennen Sie das Gefühl, barfuß über eine taufrische Wiese zu laufen und den Geruch, der dabei in die Nase strömt? Genau so sollen sich die Konsumenten der Produkte der Marke taufrisch fühlen. Produziert, abgefüllt und vertrieben wird die vegane Naturkosmetik in Bischofshofen. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde das Unternehmen ins Leben gerufen. Hintergrund ist, dass die Eigentümer bereits seit Jahrzehnten ein Unternehmen führen, das Kosmetik für den Großhandel herstellt - unter dem Namen Plegè Cosmetics.

"Schon in den letzten Jahren reifte der Gedanke, eine Eigenmarke ins Leben zu rufen", erzählt der taufrisch-Geschäftsführer Gerald Scharler, "und vor allem in der Corona-Zeit bemerkten wir dann, dass es einen großen Wunsch nach heimischen Produkten im Bereich der Kosmetik gibt. Kunden waren auf der Suche nach Produkten, die von hier kommen, nicht importiert werden. Die Nachfrage nach veganer Naturkosmetik stieg." Aus der Idee reifte eine konkrete Vorstellung - die Produkte sollten eine Mischung aus veganer Naturkosmetik und Wirkstoffkosmetik sein, hochwertige natürliche Produkte mit Rohstoffen aus der Region. "Das war zentral", sagt Scharler. Und das Resultat von Konzept- und Produktentwicklung war "taufrisch - Naturkosmetik aus den Alpen".

Vertrieben werden die Produkte - derzeit umfasst die Linie sechs Artikel (Augenbooster, Reinigunglotion, 2in1 Hyaluron Gesichtscreme, Glow Gesichtsöl, Hyaluron Serum und Gesichtstonic) - online, in ausgewählten Kosmetik- und Frisörstudios, Apotheken und ausgesuchten Fachgeschäften. "Der Verkauf der Produkte ist gut angelaufen. Die Nachfrage ist auf alle Fälle gegeben", zeigt sich Scharler zuversichtlich und sagt, "vor allem, dass wir auch regional produzieren und man genau weiß, woher die Produkte kommen, ist bei den Kunden gefragt." Darüber hinaus sei der Nachhaltigkeitsgedanke hinter der Kosmetiklinie ein klares Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Marken. "Wir verwenden Flaschen aus Glas, kein Plastik, außer bei den Verschlüssen, die Etiketten sind aus Papier. Wir verzichten auf Beipackzettel und Überkartons, so kann sehr viel Müll vermieden werden. Die Inhaltsstoffe findet man am Produkt, weitere Informationen dazu auf unserer Homepage unter www.taufrisch-naturkosmetik.com."