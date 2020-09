Veranstalter müssen Salzburger Businesslauf kurzfristig absagen

Aufgrund der verschärften Coronamaßnahmen der Regierung ab Montag wird der Salzburger Businesslauf kurzfristig abgesagt. Die Sportveranstaltung wäre in zwei Tagen, am 15. September 2020, über die Bühne gegangen.

"So schnell geht's - ab und zu kommt es anders als man denkt - und es fühlt sich wie ein Tiefschlag an, wenn so kurz vor der Ziellinie das Aus kommt!" Diese Worte begleiten die Absage des Salzburger Businesslaufs auf der Homepage. Aber die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Teilnehmer stehe an vorderster Stelle, dazu stehe auch "offen gesprochen" der ausgezeichnete Ruf von Salzburgs größter Aktiv-Sportveranstaltung auf dem Spiel. "Auch fehlt uns ein bisschen das Verständnis, dass man eine Corona-Ampel für spezifische regionale Abstimmung schafft und dann doch mit einer pauschalen Verschärfung im ,grünen' Salzburg, für alle Veranstaltungen auf ,gelb' stellt. Nicht nur, dass die Veranstaltung praktisch fertig ist (sogar die 1,5(!) Kilometer Gitter, Bauzäune, Schichtschutz, Stromanschlüsse u.v.a.m. sind schon in der Altstadt. Auch Startnummern inkl. Checkpoint-Time-Armbänder, Personal Planung für 120 Mitarbeiter, Genehmigungen, Verkehrslösungen, Einsatzpläne der Polizei, etc. etc., sind 2 Tage vor Event fertig, da kommt natürlich diese kurzfristige Umsetzung der Verschärfung sehr abrupt", heißt es weiter. "Und wir bitten bei allen, die mit uns zusammen gearbeitet haben, die in über 200 Salzburger Unternehmen uns organisatorisch unterstützt, sich vorbereitet und Teams gebildet haben, u.v.m. um Verständnis. Wir haben uns das heuer wirklich nicht leicht gemacht."

Quelle: SN