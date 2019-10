Zuerst muss aber die 380-kV-Leitung stehen. In der Zwischenzeit werden in Kaprun um 30 Millionen Euro Maschinen aus den 1950er-Jahren erneuert.

Um über 400 Mill. Euro wurde in den Jahren 2006 bis 2011 das Pumpspeicherkraftwerk Limberg II in Kaprun in den Berg gebaut. Parallel dazu wollte der Verbund zwischen den Stauseen Mooserboden und Wasserfallboden anschließend das großteils baugleiche Limberg III errichten. ...