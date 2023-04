"Vernetzter Skischuh" aus Salzburg mit Forschungspreis ausgezeichnet

Das Projekt von Salzburg Research, Universität Salzburg und Atomic erhält den Houskapreis in der Kategorie "Außeruniversitäre Forschung". Dieser ist mit 150.000 Euro dotiert. Skifahrerinnen und Skifahrer erhalten mit dem neuen System einen raschen Einblick über ihre Leistung.

Große Auszeichnung für den "vernetzten Skischuh", den Salzburg Research gemeinsam mit der Universität Salzburg und Atomic entwickelt hat. Das Projekt von Informatikerin Elisabeth Häusler erhielt am Donnerstagabend in Wien den Houskapreis. Der Preis ist mit 150.000 Euro dotiert. Der "vernetzte Skischuh zur Bewertung der Qualität des Skifahrens" setzte sich in der Kategorie Außeruniversitäre Forschung gegen 22 andere Projekte durch.



Für die Technologie wurden schon neun Patente angemeldet

