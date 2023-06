Versicherer steuert mit Zuwächsen durch Krise

Die Uniqa Salzburg, deren Salzburg-Zentrale sich in der Auerspergstraße nahe dem Kongresshaus befindet, schaffte im Vorjahr Zuwächse in allen Bereichen. Ein Prämienvolumen von 437,4 Millionen Euro bedeutete ein Plus von knapp 20 Millionen Euro. Mit einem Marktanteil von 30 Prozent sei die Uniqa die führende Versicherung im Land, sagt Landesdirektorin Waltraud Rathgeb. Die größten Zuwächse habe es im Bereich Schaden- und Unfallversicherung gegeben. Ein Plus gab es auch bei Lebensversicherungen, die in Zeiten steigender Zinsen wieder größeres Interesse erfahren. Als ...