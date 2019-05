"Versicherung für einen Tag" kommt ab 2020

Die Generali ist 2018 stark gewachsen und will via Handy intensiver mit den Kunden in Kontakt treten. Ob die das auch wollen, wird sich zeigen.

Über die Salzburg-Bilanz 2018 ist Generali-Regionaldirektor Reinhard Pohn hoch erfreut: Das Prämienvolumen (253,2 Mill. Euro) stieg um 4,9 Prozent, während der Markt nur um 1,5 Prozent wuchs. Besonders stolz ist er darauf, dass in der Sparte Schaden/Unfall die Prämien um 4,6 Prozent zunahmen; in der Sparte Leben waren es sogar 5,8 Prozent, "obwohl der Lebensversicherungs-Markt österreichweit rückläufig war".

Mit 20 Prozent Marktanteil (168.000 Kunden) ist die Generali die Nummer zwei in Salzburg - hinter dem durch die Fusion von Uniqa und Landesversicherung 2016 entstandenen Branchenprimus. Personell ist man mit 250 Mitarbeitern, davon 168 im Außendienst, stabil; muss aber pro Jahr 20 Vertriebler einstellen, um die Pensionierungen aufzufüllen.

Vorreiter ist die Generali bei der Digitalisierung - mit 96 Prozent papierlosen Anträgen: "Die kann man auf fünf Arten elektronisch unterschrieben - Unterschriften-Pad; Online-Kundenportal, Smartphone oder E-Trust", sagt Arno Schuchter, Vertriebsvorstand bei Generali Österreich. Ziel sei, künftig noch mehr via Handy mit den Kunden zu kommunizieren. Wenn der Kunde seine Standortdaten preisgebe, könne man ihn via Push-Nachricht punktgenau informieren: "Wenn er an der Liftkasse steht, sagen wir ihm, wie er seinen Versicherungsschutz nur für diesen Tag verstärken kann; oder bieten ihm eine Reiseversicherung an, wenn er am Airport wartet." Solche "Tagesversicherungen" will die Generali ab 2020 als erste in Österreich anbieten. Aber wollen Kunden ein GPS-Tracking? Schuchter: "Das wird eine spannende Frage. Es kann auch sein, dass viele sagen, dass das nicht in Frage kommt."