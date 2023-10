Versicherung verzeichnet 2023 um 30 Prozent mehr Schäden durch Naturkatastrophen in Salzburg

Die Wiener Städtische Versicherung in Salzburg zahlte von Jänner bis September 2023 rund 5,8 Millionen Euro für Schäden aufgrund von Naturkatastrophen aus.

Der Schadensaufwand durch Naturkatastrophen aufgrund der Klimaerwärmung spiegelt sich auch in den Zahlen der Versicherungen. Die Wiener Städtische Versicherung zahlte von Jänner bis September 2023 rund 5,8 Millionen Euro für Schäden aufgrund von Naturkatastrophen aus. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von rund 30 Prozent. Erfahrungsgemäß können die Unwetterschäden in den kommenden Herbstwochen noch weiter ansteigen. Österreichweit verzeichnete die Wiener Städtische in diesem Zeitraum ein Schadensaufkommen aufgrund von Naturkatastrophen von rund 112 Millionen Euro und damit den zweithöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Aufgrund der kontinuierlichen Zunahme von Naturkatastrophen, aber auch wegen der hohen Immobilienpreise warnte Martin Panosch, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Salzburg, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag auch vor der Gefahr einer Unterdeckung bei Verträgen in der Eigenheimversicherung.

Trotz Krise boomt das Geschäft mit Versicherungen. Die Wiener Städtische Versicherung in Salzburg konnte im 1. Halbjahr 2023 einen Marktanteil von über 18 Prozent erreichen und ist damit auf Platz drei unter den regional tätigen Versicherungen. Eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet man bei der Gesundheitsvorsorge und in der Lebensversicherung. Die Prämieneinnahmen in der Krankenversicherung stiegen auf 18,5 Millionen Euro, in der Lebensversicherung auf 42 Millionen Euro. Die Schaden-/Unfallversicherung zeigte mit einem Volumen von 80 Millionen Euro eine gute Entwicklung. In Summe verzeichnet die Wiener Städtische Salzburg in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 140 Millionen Euro an Prämieneinnahmen. "Wir sehen auch in Salzburg eine nach wie vor sehr konstante Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden. Die Suche nach Sicherheit und Halt in schwierigen Zeiten führt dazu, dass wir vor allem in den Sparten Gesundheitsvorsorge und bei der Absicherung für Hab und Gut auch im weiteren Jahresverlauf von einem starken Wachstum ausgehen", sagt Panosch.



Die Zahlungen für Schäden und Leistungen, die an Kundinnen und Kunden ausbezahlt werden, sind in Salzburg auf 86 Millionen Euro gestiegen. Darin enthalten sind auch gestiegene Schadenszahlungen aufgrund immer häufiger auftretender Naturkatastrophen. "Wir sind mit einer anziehenden Schadensinflation konfrontiert. Das betrifft sowohl die Preise bei Reparaturen im Kfz- sowie im Haushalts-/Eigenheim-Bereich und in der Industrie als auch die Leistungen im Gesundheitswesen", sagt Panosch. So stiegen etwa die Kfz-Reparaturkosten österreichweit um 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex, der als Basis für zahlreiche Versicherungsverträge dient, stieg im August um 7,4 Prozent.