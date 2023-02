Vertrag unterzeichnet: Windmessungen am Lehmberg sollen bald starten

Fast die Hälfte der Österreicher isst am Aschermittwoch Fisch. Aber schadet oder nutzt das in puncto Artenvielfalt und Klimaschutz?

Wirtschaft

Die Gesetze in Salzburg sind mittlerweile so streng, dass fast jeder zweite Antrag in der Stadt in einer Betriebseinstellung mündet. Trotzdem tummeln sich viele Gastgeber ohne Registrierungsnummer auf der …