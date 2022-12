Verwirrung um teureres Briefporto in Salzburg

Wer einen Brief am Automaten aufgibt, erlebt eine Überraschung: In der Stadt Salzburg kostet das mehr als in Hallein. Ein Kunde erhielt eine - nicht befriedigende - Begründung der Post.

Die Post setzt auf Automatisierung. Der Kunde wundert sich über unterschiedliche Tarife - je nach Automat und Standort. An der Frankiermaschine in 5400 Hallein koste die günstigste Briefsendung 81 Cent, an jener in 5010 Salzburg aber einen Euro. Diese Erfahrung musste der Bad Vigauner Michael Neureiter machen.

Bei Dutzenden Sendungen, die manche Privatperson vor Weihnachten verschickt, fällt das finanziell durchaus ins Gewicht.

Der Tennengauer bat den Postkundenservice um Auskunft, warum er deutlich unterschiedliche Frankierkosten für einen Brief bis 20 Gramm im Format 125 x 235 Millimeter vorgefunden habe. "In Hallein wurde mir der ,Eco Brief S' mit 0,81 Euro angeboten, in Salzburg ,Normaler Versand' mit 1,00 Euro, den günstigeren Tarif fand ich nicht. Möglicherweise liegt es daran, dass ich in Salzburg keine Möglichkeit habe, einen Eco-Brief aufzugeben", vermutete Neureiter.

Die Antwort der Post kam rasch, innerhalb von 14 Stunden. "Echt kundenfreundlich", lobte der Kunde. Der Inhalt konnte ihn aber nicht zufriedenstellen. Die Differenz liege tatsächlich an den unterschiedlichen Produkten Eco-Brief und Prio-Brief, zum Beispiel an der Laufzeit, schrieb der Kundenservice. "Eco-Briefe können eine Beförderungsdauer bis zu drei Werktage nach der Aufgabe haben. Im Gegensatz zu Prio-Briefen, die meist eine Beförderungsdauer von einem Werktag haben." Es gebe "natürlich die Möglichkeit", einen Eco-Brief zu frankieren. "Wir empfehlen hier die vorfrankierten Eco-Kuverts, die in jeder Filiale erhältlich sind, zur leichteren Aufgabe", so die Post.

Der Kunde gab zu bedenken, dass darauf auf dem Automaten nicht hingewiesen werde. "Und ich verstehe nicht, dass Sie auf post.at die Wahlmöglichkeit zwischen Priorität und Eco anbieten und ausdrücklich propagieren." Das sei eine seltsame Strategie.

Die angegebene unterschiedliche Beförderungsdauer ist für den Vigauner in diesem Fall kein Entscheidungskriterium. Es gehe ihm um den günstigsten Tarif.

Laut Neureiter, der eine weitere Antwort des Unternehmens erwartet, könnte ein Verstoß gegen das Postgesetz vorliegen. Im zweiten Abschnitt des Gesetzes sei der Universaldienst geregelt. "Paragraf 4, Absatz 1, sagt: Soweit vergleichbare Voraussetzungen gegeben sind, sind gleiche Leistungen für die Kunden zu gewährleisten." Wenn an manchen Frankiermaschinen nur der Prio-Brief angeboten werde, sei das nicht die gleiche Leistung. Mit Sicherheit keine gleiche Leistung gebe es, wenn eine solche Frankiermaschine zugänglich sei, die Schalter aber zu bestimmten Zeiten nicht geöffnet seien.