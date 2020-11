Floristen müssen schließen. Die Geschäfte sind aber voll vorweihnachtlicher Ware. Die gibt es jetzt wie das Essen in der Gastro "to go".

Für die 140 Salzburger Floristikbetriebe kommt der Lockdown zur denkbar ungünstigsten Zeit. Denn der November ist die umsatzstärkste Zeit und liegt für die stark am Handwerk orientierte Branche noch vor dem Muttertag und dem Valentinstag. Nicht nur Privatkunden decken sich im November mit Adventkränzen, Gestecken und vorweihnachtlicher Dekoration ein, sondern auch viele Betriebe. Hotels und Gastronomie sorgen bei Floristen für rund 30 Prozent des Novemberumsatzes. Einbußen gab es freilich schon seit dem Frühjahrslockdown und der Ausdünnung von Hochzeiten ...