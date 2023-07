"Dann wünsche ich einen guten Flug!" - Arbeiten am Check-in am Salzburger Flughafen

Der Flughafen Salzburg sucht Saison- und Aushilfskräfte. Was man beim Passagierdienst können muss, hat die SN-Jobwechsel- Redakteurin getestet.

„Die Koffer werden von uns jetzt den Passagieren zugeordnet und dann an den Kurierservice zur Zustellung übergeben oder die Passagiere haben auch die Möglichkeit, ihr Gepäck persönlich abzuholen“, sagt Elisabeth Heyda..

Das Gepäcktag wird am Koffergriff festgemacht.

Der Passagierdienst kündigt den Beginn des Bordings via Durchsage an und sorgt für ein sicheres Bording.

In schicker Salzburg-Airport-Uniform sitzt die Redakteurin am Check-in-Schalter von Flydubai. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, die ersten Passagiere nähern sich. Es ist eine vierköpfige Familie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Egal was ist, man muss immer ruhig und freundlich ...