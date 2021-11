Für sein erstes Kochbuch ließ Didi Maier seine Rezepte von Freunden und Bekannten ausprobieren, ehe sie ins Buch kamen.

"Rezepte, die jeder kochen kann, die aber trotzdem den Didi-Pepp haben": So beschreibt Didi Maier (37) die Rezepte in seinem Kochbuch. Denn niemand habe Lust, stundenlang nach exotischen Zutaten zu suchen. Alles wurde mehrfach nachgekocht - von Freunden und Bekannten, aber auch von Trauner-Verlag-Chefin Sonja Trauner. Ihr Lieblingsrezept ist "der saftigste Zwetschkenkuchen der Welt". Die Rezepte kamen mit Anmerkungen der Hobbyköche retour. "Am Schluss habe ich alles noch einmal nachgekocht, damit wirklich alles passt", sagt Didi Maier. Eine, die darauf ...