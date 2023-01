Die Salzburger Wirtschaft geht mit Optimismus in das Jahr 2023

"Die wirtschaftliche Lage in Salzburg ist besser als ihr Ruf!" Das sagte der Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS), Peter Buchmüller, am Donnerstag beim WKS-Neujahrsempfang im Kavalierhaus Klessheim. Salzburg liege beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Österreich an erster Stelle vor Wien und Vorarlberg. Und: Eine Arbeitslosenrate von 3,7 Prozent bedeute Vollbeschäftigung; und das in Zeiten mit enormen Herausforderungen. "Ich blicke optimistisch ins Jahr 2023. Lassen sie uns gemeinsam alles tun, um den Krisenmodus endgültig zu überwinden."