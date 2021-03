Im Rahmen des Forschungsprojekts "Digibus Austria" wurde in den vergangen drei Jahren am zuverlässigen und verkehrssicheren Betrieb von automatisierten Fahrzeugen geforscht. Insgesamt 13 Organisationen waren dabei an Bord; 3000 Fahrgäste testeten den Bus. Als Ergebnis gibt es nun ein Modell, das potenzielle Betreiber von der Planung bis zum Betrieb von selbstfahrenden Shuttles führt.

Dieses Video liegt auf YouTube