Manche Orte sind für Besucher unzugänglich. Die SN blicken in diesem Sommer hinter diese verschlossenen Türen. Dieses Mal geht es in einen geschützten Arbeitsplatz hoch über dem Boden.

"Schaut, jetzt wird es interessant", sagt Towerlotse Benedikt Zierl. Von Südosten nähert sich ein Linienflugzeug. Gestartet ist es in Istanbul, jetzt setzt der Pilot zur Landung auf dem Rollfeld in Salzburg an. Doch das ist nicht das einzige Flugobjekt, das die Towerlotsen in diesem Moment im Blick haben. Von Nordosten kommt zeitgleich ein Rettungshubschrauber immer näher. Die Lotsen - die genaue Berufsbezeichnung lautet "Air Traffic Controller" - müssen nun genau darauf achten, wann sich die Flugrouten kreuzen. Auch wenn der ...