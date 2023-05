"Ist das echt das Klavier von Mozart?"

Fragen zu beantworten ist eine der Aufgaben als Museumsaufseherin in Mozarts Wohnhaus. Die SN-Redakteurin hat den Job getestet.

Die Situation erfordert ein Einschreiten. Langsam steuert Besucherservice-Mitarbeiterin Katinka auf eine junge Frau im Tanzmeistersaal von Mozarts Wohnhaus zu. Sie wickelt gerade eine Mozartkugel aus. Katinka spricht sie auf Englisch an und weist sie darauf hin, dass das Essen in den Ausstellungsräumen nicht erlaubt sei. Die Besucherin fühlt sich ertappt und entschuldigt sich. "Es ist ja nichts passiert", erklärt Katinka mit einem freundlichen Lächeln und überlässt sie wieder sich selbst und dem Museumsbesuch. "Man glaubt gar nicht, was die Leute ...