Auf der Karseggalm im Großarltal reift der Käse noch über der offenen Feuerstelle

Auf der Karseggalm wird noch traditioneller Sauerkas und Knetkas erzeugt. Serviert wird er auf frischem Brot und mit reichlich Butter.

Das Beißen des Rauches spüren manche Besucher in den Augen - aber Willi Gruber nicht. Er ist an das offene Feuer gewohnt, das unter den Kesseln über der Feuerstelle lodert. "Der eine Kessel ist unser Boiler, da erhitzen wir das Wasser zum Putzen. Der andere ist zum Kasen", sagt der Großarler Landwirt. Mit seiner Frau Helga bewirtschaftet er den Egghof in Großarl und - von Anfang Juni bis zum Nationalfeiertag - die seit 200 Jahren seiner Familie gehörende Karseggalm. Dort, ...