Salzburger Heizkraftwerk Mitte: Die nächste Gasturbine soll schon mit Wasserstoff laufen

Vorletzter Kraftakt an der Salzach: Die große Gasturbine im Heizkraftwerk Mitte in der Stadt Salzburg muss in die Revision und hat 2035 ausgedient. Auch danach kommt Gas zum Einsatz, aber kein fossiles mehr.

1955 ist die Welt eine andere gewesen: An der Salzach wurde nahe dem Salzburger Stadtzentrum das Heizkraftwerk (HKW) Mitte aus dem Boden gestampft, fossile Energieträger versorgten Tausende Haushalte und große Betriebe wie das Landeskrankenhaus mit Strom und Wärme (Heißwasser). Und 2022? Aus dem einst 7,5 Kilometer langen Fernwärmenetz der Stadtwerke ist ein 230 Kilometer langes der Salzburg AG geworden. Es reicht bis in den Tennengau. Knapp ein Drittel des Energieaufkommens stammt aus Biomasse oder Abwärme, aber viel muss ...