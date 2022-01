Sein Gespür für Geschmacksnoten hat den Techniker Lucas Kobald zu Segafredo gebracht. Dort leitet der junge Röstmeister die Produktion.

"Man sieht schon, jetzt geht die Farbe leicht ins Karamellige", sagt Lucas Kobald und schiebt den Probenentnehmer zurück an seinen Platz in der Rösttrommel. Es wird insgesamt zwölf Minuten dauern, bis der Röstprozess für diese Kaffeebohnen abgeschlossen ist. Die Anlage stammt noch aus den späten 1980er-Jahren und arbeitet so gut wie an ihrem ersten Tag. "Die ist aus solidem Stahl, die kann nichts umbringen", sagt der gelernte Karosseriebautechniker und Mechatronikermeister. Der 32-jährige Gollinger ist der neue Produktionsleiter in der Segafredo-Rösterei ...