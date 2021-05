Noch vor der Öffnung um sechs Uhr früh warten die ersten Sportbegeisterten vor einem Fitnessstudio in der Alpenstraße auf den Einlass. Es ist die erste Trainingsgelegenheit nach mehr als sechs Monaten im Corona-Lockdown.

In the burning heart

Just about to burst

There's a quest for answers

An unquenchable thirst

Darauf haben viele Sportbegeisterte wahrlich gebrannt: Nach sechseinhalb Monaten im Corona-Lockdown haben Mittwoch früh die ersten Fitnessstudios ihren Betrieb wieder aufgenommen. Im Vita Club Süd in der Alpenstraße steigen kurz nach sechs Uhr zu den Klängen des Rockklassikers "Burning Heart" von Survivor die Ersten wieder ins Training ein.

"Christian, danke, dass' wieder aufg'sperrt habt's", ruft ein älterer Herr Geschäftsführer Christian ...