Hitze macht Melonen aus Wals heuer besonders süß

"Die Hitzetage waren zwar für das andere Gemüse nicht ideal, für die Melonen aber schon", sagt die Dandlhof-Bäuerin Monika Reiter aus Wals.

Bis zu zwei Tonnen Melonen pro Woche werden in der Haupterntezeit am Feld des Dandlhof-Bauern geerntet. Die Hitzetage im Juli waren genau das, was die Miniwassermelonen in ihrem letzten Reifestadium gebraucht haben, um ihre Süße zu entwickeln. Aber auch die klassischen, größeren Wassermelonen, die Zucker- und Honigmelonen lieben in der letzten Phase vor der Ernte trockene, heiße Tage. Aber Melonen brauchen auch viel Wasser, vor allem anfangs, wenn sich die Fruchtansätze entwickelt haben.

Vor etwa acht Jahren haben ...