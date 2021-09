In Salzburg gibt es acht Weingärten. Am Wolfgangsee wird in einigen Wochen erstmals gelesen. Es werden ein Muscaris und ein Cabernet Jura.

Obwohl schon in Römerzeiten in unseren Breiten Wein angebaut wurde, so war es in jüngerer Zeit in Salzburg letztlich Marianne Witzko aus Großgmain, die 1995 erstmals mit einem Weinanbau experimentierte. "So richtig begonnen habe ich 2001, die erste Lese war 2003. So gesehen betreibe ich mit Freunden und Helfern seit 20 Jahren Weinbau in Salzburg", so die Großgmainerin. Nach zahlreichen Kursen an den Weinbauschulen in Krems und Klosterneuburg hat sich Witzko ein Fachwissen angeeignet, sie unterrichtet seit 16 Jahren an ...