Jetzt wird am Mönchsberg in Salzburg Wein gelesen

Weinbau in Salzburg galt lange als unmöglich. Dank des Klimawandels und engagierter Winzer gibt es aber immer mehr, die damit Erfolg haben.

Es ist früher Morgen und die Erntehelfer warten darauf, dass die weiter aufgehende Sonne das gesamte Areal des Weinbergs im Bertholdszwinger erreicht und die noch feuchten Trauben trocknen. Acht Mitglieder des Vereins Salzburger Pfadfinderwein sowie neun von Winzer Martin Mittelbach mitgebrachte Arbeitskräfte werden in Kürze mit der Weinlese an den 538 Rebstöcken unterhalb der Richterhöhe am Mönchsberg beginnen. Es handelt sich um die Sorte Frühroter Veltliner, die dort im Mai 2008 auf knapp 3000 Quadratmetern gepflanzt wurde. 2010 war der ...