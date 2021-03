Die französische Patisserie ist ihre Leidenschaft. Seit zwei Jahren betreibt Elke Tschofen in Hallein ihre eigene Schule für Törtchen und Pralinen.

Es geht um den Knack. Wenn der nicht da ist, dann ist die Praline nicht so, wie sie sein sollte. Außerdem muss die Schokoladenhülle so glatt sein, dass man sich drin spiegeln könnte. Nahtstellen dürfen keine sichtbar sein. Außerdem sollte die Praline, wenn sie in der Hand liegt, keinerlei Anstalten machen, zu schmelzen. "Ich bin schon sehr streng - aber dafür bekommt man die Praline dann zu Hause genauso schön hin wie bei mir im Kurs", sagt Elke Tschofen. Die ...