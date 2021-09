Die SalzburgMilch hat die größte Aufdach-Photovoltaikanlage in Salzburg installiert - auf dem Dach der Käserei in Lamprechtshausen. Weitere Maßnahmen sollen helfen, den Betrieb klimaneutral zu führen. Unter anderem wird in zwei Klimaschutzprojekte in Afrika investiert.

Dieses Video liegt auf YouTube