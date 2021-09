Die Salzburg AG investiert 7,3 Mill. Euro in das neue Kraftwerk Rotgülden. Am Mittwoch fand ein wichtiger Termin statt: Das 13,5 Tonnen schwere Turbinengehäuse wurde in das neue Krafthaus eingehoben. Durch den Umbau soll die Stromerzeugung erheblich gesteigert werden.

